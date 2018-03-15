Cüneyt Çakır ve ekibi Dünya Kupası yolunda

23 Mart Cuma akşamına kadar devam edecek seminerde, FIFA yardımcı hakemleri için fiziksel yeterlilik testleri uygulanacak. Seminerdeki eğitim çalışmalarında Merkez Hakem Kurulu Danışmanı Roberto Rosetti, 2018 FIFA Dünya Kupası finallerinde uygulanması planlanan Video Yardımcı Hakem sistemi ile ilgili hakemlere son gelişmeleri aktaracak.