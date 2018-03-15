Çalımbay taraftar desteği istiyor

Çalımbay, hafta sonu sahalarında yapacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Bordo-mavili takımın teknik adamı, Teleset Mobilya Akhisarspor ile yaptıkları maçta iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını kaydetti.



Geçen hafta ligde kritik 10 karşılaşmalarının kaldığını söylediğini hatırlatan Çalımbay, 'Bir tanesi geride kaldı, 9 maçımız var. Hepsi kritik, telafisi olmayan maçlar. Malatyaspor karşılaşması da bizim için önemli. Taraftar desteğini aynı şekilde görmek istiyoruz. Bugüne kadar mükemmel destek verdiler. Kalan maçlarımızda da aynı desteği göreceğimize inanıyoruz.' diye konuştu.



Sakat oyunculardan Abdülkadir Ömür'ün Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyebileceğini anlatan Çalımbay, 'Hubocan'ın da cezası bitti. Amacımız taraftarımız önünde mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmek.' dedi.



- Kongre konusu



Çalımbay, bordo-mavili kulübün olağanüstü kongreye gidecek olmasına değinerek, kongre ortamının takıma zarar vereceğini düşünmediğini belirtti.



Başkan ve yönetimin kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan deneyimli teknik adam, 'En küçük sorunları dahi dinlediler, konuştular. Bu süreci iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük camia, kongreler gelip geçecek. Ben bunun Trabzonspor camiasına faydalar getireceğini düşünüyorum. Bazı radikal kararlar alındıktan sonra burası her zaman yukarıya oynanacak bir yer, şehir. Bu kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.



- 'Çok güzel pozisyonlar vardı'



Geldiği günden beri kanat oyuncuları konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Çalımbay, şöyle devam etti:



'Ne kadar dile getirsem de hem sizler hem başka kesimler yanlış anladı. Bizde kanat oyuncuları tam kanat değil. Sağ kanatta sağ, sol kanatta sol ayaklı bir oyuncu Akhisarspor maçında oynadı. Olcay, sol kanattan belki iki katı kadar güzel oynadı. Yusuf ilk defa sol çizgide oynadı. Bunların verimini gördük, esas oynatmak istediğim şey böyleydi. Güzel takım oyunu vardı, çok güzel pozisyonlar yakalandı. Hiçbir pozisyon şansa değildi, organizeydi. Çok mutluyuz. Aksilik olmazsa aynı şekilde devam edebiliriz. Bütün futbolcu arkadaşlarla konuştuk, hepsinin kalan 9 maçı yaşaması, konsantre olması gerekiyor.'



- 'Burak bilerek düşmüyor'



Burak Yılmaz'ın maçlarda hakemlere yönelik tavrına ilişkin bir soruya Çalımbay, şu yanıtı verdi:



'Maçlarımızda verilmeyen penaltılar, pozisyonlar yaşanıyor. Çoğu takımda olduğu gibi bizde de oluyor. Bizde daha fazla oluyor ama hakemlere karşı saygımızı hiçbir zaman yitirmedik. Burak'a karşı ön yargılılar. Türkiye'de Burak tarzı oyuncu çok az. Burak bilerek düşmüyor. Burak'a ön yargıyı kafalarından atmaları gerekiyor. Burak çok akıllı, nerede ne yapacağını iyi biliyor. Özellikle deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabiliyor. Burak'ın sakin olması, kart görmemesi gerekiyor.'



- Transfer yasağı konusu



Çalımbay, bordo-mavili kulübün transfer yasağının kalkmama durumundaki görüşlerinin sorulması üzerine de şunları kaydetti:



'Transfer yasağının olması Trabzonspor'a güç katar, bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Burada kadroyla iç içe olduk, altyapıdan aldığımız arkadaşlar, kiralık arkadaşlar da var. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle sıkıntı olursa Trabzonspor altından kalkar. Bazı kulüpler de çok sıkıntı yaşadılar, çok iyi yerlere geldiler, bunlardan biri Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş'ı sıkıntı yaşayarak aldı Fikret Bey, sonra mükemmel yere geldi. Bunlar kulüpler için nefes alma, soluklanmadır. Trabzonspor camiası 1-2 sene kaybetmez, çok şey kazanır. Ben de kendime göre çok güzel rapor çıkarıyorum. Trabzonspor oradan zarar görmez, güçlenir. Transfer yasağı olsa da Trabzonspor'un çok iyi yere geleceğine yürekten inanıyorum.'



