Bülent Yıldırım'ın 5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da ezeli rakibi olan Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu derbi mücadelesini ise hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz yapacakken, mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk üstlenecek.







5. derbisi



46 yaşındaki hakem, daha önce 5 kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Söz konusu müsabakalarda 2 kez sarı-kırmızılılar, sahadan galip ayrılırken, 1 kez sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Zorlu karşılaşmaya görevlendirilen Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 18 mücadeleyi yönetti. Bu maçlarda 87 kez sarı kart gösteren Bülent Yıldırım, 5 kez de kırmızı kart ile cezalandırdı.