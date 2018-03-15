Beyaz Gazete Ana Sayfa

Amed Sportif'in maçına taraftar yasağı geldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve geçen hafta Sarıyer’i sahasında yenerek kritik bir galibiyete imza atan Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber geldi. Taraftarlar, pazar günü oynanacak İnegölspor karşılaşmasına alınmayacak.

Spor / 15 Mart 2018 Perşembe 13:36
Amed Sportif'in maçına taraftar yasağı geldi

Önceki sezondan beri deplasman maçlarına taraftar götüremeyen ve bu konuda büyük yasaklar alan Amed Sportif Faaliyetler'e bir yasak daha uygulandı. Son 3 sezondaki 46. deplasman taraftar yasağı pazar günü İnegöl'de uygulanacak. İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına Amedsporlu taraftarlar alınmayacak. Yasak kararı, Kaymakam Ali Akça başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından alındı.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta sonu 1-0 kazandığı Sarıyer maçında yaşananlar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk gerekçesinde maçta yaşanan kötü ve çirkin tezahüratlar gösterildi. PFDK'nın Amedspor'la ilgili vereceği karar bugün belli olacak.

Hafta SonuAli AkçaYasaklarSarıyerPazar Günü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar