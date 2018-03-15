Amed Sportif'in maçına taraftar yasağı geldi

Önceki sezondan beri deplasman maçlarına taraftar götüremeyen ve bu konuda büyük yasaklar alan Amed Sportif Faaliyetler'e bir yasak daha uygulandı. Son 3 sezondaki 46. deplasman taraftar yasağı pazar günü İnegöl'de uygulanacak. İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına Amedsporlu taraftarlar alınmayacak. Yasak kararı, Kaymakam Ali Akça başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından alındı.



Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler, geçen hafta sonu 1-0 kazandığı Sarıyer maçında yaşananlar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği'nin sevk gerekçesinde maçta yaşanan kötü ve çirkin tezahüratlar gösterildi. PFDK'nın Amedspor'la ilgili vereceği karar bugün belli olacak.