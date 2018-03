Bayern Münih’e 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Eleme maçının Bayern Münih’e karşı aldığımız sonuçlar bizi üzdü. Zaten ilk maçta aldığımız sonuçla tur şansımızı kaybetmiştik. Bu maçta iyi bir sonuç almak istiyorduk. Oyun olarak iyiydik ancak sonuç olarak iyi değildik. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Olumlu durumların yanı sıra olumsuz durumlarda da devreye giriyorlar. Bugün çok büyük destek verdiler. Oyuncularımı da tebrik ediyorum. Güçlü bir rakip, yatırımı büyük olan bir takımla oynadık. Bizim ligde oynadığımız maçların temposu Şampiyonlar Ligi’nin çok gerisinde. Kafa kafaya oynadığımız anlar da vardı ama yediğimiz hatalı goller nedeniyle yenildik. Bu maçı düşünüp üzülmek yerine, Şampiyonlar Ligi’ne yeniden katılmak için çalışmamız gerekiyor. Taraftarın, kadronun ve yönetimin bu tecrübesi var. Skor ne olursa olsun Bayern iki maçta da aynı oyun disipliniyle oynadı. Bugün bütün oyuncularımız rakibin oyununa göre cevap verip iyi oynadı. Biz bütün rakiplere karşı böyle iyi oynamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Asıl ben taraftarla gurur duyuyorum”



Taraftarların karşılaşmanın ardından “Bu taraftar seninle gurur duyuyor” tezahüratı üzerine konuşan Şenol Güneş, “Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum. Asıl ben gurur duyuyorum. Türkiye’nin her yerinde destek olanlar da oluyor, tepki gösterenler de oluyor. Yaptığınız işin karşılığı olarak takdir edilmek güzel. Biz onların mutlu olması için işimizi yapıyoruz. Bugün mağlup olmamıza karşın daha çok destek oldular ve kendimi mahcup hissediyorum, utanıyorum. Gelen taraftarlar iyi sonuçla sahadan ayrılmak ister. Biz her yerde iyi futbol oynamak zorundayız. Ama bazen eksik kalıyoruz. Herkesin görevi futbolun güzelleşmesini sağlamak. Ama hep saha dışına çıkıyoruz. Bugün gelen taraftarın futboldan keyif aldığını düşünüyorum. Ama şahsıma gösterilen ilgiden dolayı da çok mutluyum. Bu yaşta duygusal bir kırılma yaşıyorum” dedi.



“Rakip takımın hocasının bu sözleri çok güzel”



Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes’in Beşiktaş’ın ligde şampiyon olacağına emin olduğunu söylemesi üzerine konuşan Şenol Güneş, “Rakip takımın, özellikle oyunculuk kariyeri ve antrenörlük kariyeri başarılarla dolu olan bir insanın şahsım ve kulüple ilgili olumlu sözleri çok güzel. Bugün geriye çekilip oynamaya çalışmadık. Ama rakip öyle noktada öyle bir çıkış yapıyor ki, orada hataya düşüyorsunuz. Bu eksikleri gidermenin yolu sadece maçlar değil. Taraftarlar az oynayan oyuncuyu tepeye çıkarmayacak, antrenörler olarak biz daha iyi antrenman yaptıracağız. Bugün az oynayanları da oynatmak zorundaydık. Lig maçları var. Düzeltilmesi gereken anlayış ve futbola bakış. Bu imkanlar var. Beşiktaş şu anda bu noktaya geldiyse, çalışmaya devam edecek. İşi daha ciddi yapmalıyız. Bayern Münih bunu yapıyor. Skor 1-0’ken de 3-1’ken de aynı futbolu oynuyorlar” açıklamasını yaptı.



“Bugünkü futbolu ligde de sürdürmemiz gerekiyor”



Bayern karşısında ilk maçta savunmada kalmak istediklerini söyleyen Güneş, “Ancak 10 kişi kalınca farklı bir futbol çıktı ortaya. Kafa kafaya oynamayı seçip gücünüzü kullanmalısınız. Benim burada bulunduğum 3 yılda Beşiktaş olarak her zaman futbol oynamaya çalıştık. Yetenekli oyuncuların önünü açmak futbolu keyifli hale getirir. Biz sadece Türkiye’ye göre değil, Avrupa’ya göre gelişim sağlamalıyız. Bugün Bayern Münih karşısındaki futbolla oynayabileceğimizin hissine kapılıyorsak, bu güzel bir şey. Bunu ligde de sürdürmek gerekiyor. Bayern ile bizim aramızdaki fark, uzun vadeli yatırım yapan takımların sürdürülebilir başarısını aynen devam ettirmesi. Bizim de bunu yapmamız gerekiyor” dedi.



Türkiye’de bir anda her şeyin değişebildiğini de sözlerine ekleyen Güneş, “Türkiye’de uzun vadede nasıl bir yatırım yapılacağı çok önemli. Türkiye’deki ekonomik durumları biliyorsunuz. Kulüp bütçeleri, yatırımlar ve olaylara bakış açıları çok önemli. Bugün Mustafa Pektemek neden Thomas Müller’e göre aynı seviyede değil diye soruyorlar. Zaten parasından belli bu durum. Bu Oğuzhan için de Tolgay için de geçerli, Talisca için de geçerli. Bugün Talisca oyuna girdi ancak çok fazla beğenmedim. Yorgundu çünkü. Üst üste çok maç oynamak oyuncuları zorluyor. Bugün Bayern Münih, Almanya’nın en iyi oyuncularını almak üzere bir yatırım yapıyor. Bir oyuncuya maaşını 25’inde ödeyeceksiniz. Türkiye’de bunu yapabilen 1 tane kulüp var mı? Oyuncu 2-3 ay geç alıyor maaşını ve artık bu normalleşiyor. Birine borcunuz varsa ödemelisiniz, alacağınız varsa almalısınız” diye konuştu.



“Bayern bizim şansımız”



Bu turda rakibin Bayern Münih olmasının kendileri adına talihsizlik değil, şans olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Keşke 2-3 maç daha oynasak da bizim futbolumuz daha da gelişse. Kadro olarak ve futbol anlayışı olarak çok iyi bir takım. Rakiplerin yetenekli oyuncuları, bu tip makineleşmiş takımları bozabilir. Bizim bu şansımız vardı. Biz Bayern’i eleseydik bile eksiklerimizin giderildiği anlamına gelmez bu. Manchester United, Sevilla’ya karşı kaybettiği zaman; güç, teknik karşısında kaybedebiliyor” dedi.



Takımın lige daha konsantre olacağının vurgusunu yapan Güneş, “Şampiyonlar Ligi’ndeki maçın beklentisi düşünce lig potası daha farklı oluyor. Bugün Bayern Münih değil de zayıf bir takım olsaydı, bu maçın havası daha farklı olabilirdi. Ligde geriden gidiyorduk. Oyuncuların hırsı, arzusu hoşuma gidiyor. Zaten yetenekliler ve hatalarımızı azaltmamız gerekiyor. Pazar günü son yıllarda çok başarılı olan bir takıma karşı oynayacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.