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Nagatomo'nun ilk derbi maçı

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, Fenerbahçe maçında ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:50
Nagatomo'nun ilk derbi maçı

Ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Inter'dan takıma katılan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Teknik Direktör Fatih Terim'in cumartesi günü Fenerbahçe maçında görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Iasmin Latovlevici ise ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 6 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı ve 2 asist yaptı.

Japon sol bek, Inter forması ile birçok kez Milan derbilerinde görev almıştı.

Teknik DirektörFenerbahçeTürk TelekomYuto NagatomoZiraat Türkiye Kupası


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