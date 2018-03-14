Ara transfer döneminde Serie A ekiplerinden Inter'dan takıma katılan Japon sol bek Yuto Nagatomo, Teknik Direktör Fatih Terim'in cumartesi günü Fenerbahçe maçında görev vermesi halinde ilk derbi heyecanını yaşayacak. Bu sezon yaz transfer döneminde takıma katılan Mariano, Maicon, Belhanda, Fernando, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ve Iasmin Latovlevici ise ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe derbisinde görev almıştı.



31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 6 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı ve 2 asist yaptı.



Japon sol bek, Inter forması ile birçok kez Milan derbilerinde görev almıştı.