ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde

İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.



Rakibine 84. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle cevap veren Manchester United, kalan bölümlerde eşitliği sağlayamadı.



Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Sevilla, 1957-58 sezonundan bu yana Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ilk kez çeyrek finale çıktı.



Daha önce İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool ve Manchester City ile İtalya'dan Juventus, son 8 takım arasına kalmıştı.







