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ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla ise deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 00:57
ManU havlu attı! Sevilla çeyrek finalde

İspanya ekibi Sevilla, 0-0 biten ilk maçın rövanşında konuk olduğu İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sevilla, oyuna 72. dakikada giren Wissam Ben Yedder'in 74 ve 78. dakikalarda bulduğu gollerle 2-0'lık üstünlük yakaladı.

Rakibine 84. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle cevap veren Manchester United, kalan bölümlerde eşitliği sağlayamadı.

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Sevilla, 1957-58 sezonundan bu yana Avrupa futbolunun bir numaralı kupasında ilk kez çeyrek finale çıktı.

Daha önce İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool ve Manchester City ile İtalya'dan Juventus, son 8 takım arasına kalmıştı.



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