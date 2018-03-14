Kara Kartal ilki başarmak için sahaya çıkıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki temsilcimiz Beşiktaş 5-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek. Turu atlamanın çok zor olduğu ve siyah-beyazlıların prestij için sahaya çıkacağı maç Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.



Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.



ALMAN DEVİ TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ



Beşiktaş'ın konuk edeceği Bayern Münih, şimdiye dek Türk takımlarıyla oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı.

Türk temsilcileriyle 5 kez karşı karşıya gelen Alman ekibi, 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Beşiktaş'ı 3 maçta yenen Bayern Münih, 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı ilk maçı 6-0 kazandı. Alman ekibi, ikinci karşılaşmada sarı-kırmızılı rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Bayern Münih, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde sadece bir gol gördü.







VİDA CEZALI



Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.



Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe ve Tosic de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.



QUARESMA GÖREV BEKLİYOR



Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor. Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.







BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Michael Oliver

SAAT: 20:00



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Medel, Necip, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Vagner Love.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



BAYERN MÜNİH: Ulreich, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Müller, Rudy, Martinez, Rodriguez, Ribery, Lewandowski

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes