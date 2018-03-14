Galatasaray'da divan toplandı

Galatasaray Mart ayı Divan Kurulu toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de Divan Başkanı İrfan Aktar'ın açılış konuşmasıyla başladı ve Şubat ayında vefat eden üyeler için yapılan saygı duruşuyla devam etti. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu tam kadro yer aldı. Divana ayrıca eski başkan Dursun Özbek de katıldı.



Gündemde ise şu maddeler bulunuyor:



1- Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,



2- Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,



3- Tüzüğümüzün 87/14 maddesi uyarınca Kulüp ve Bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari, sportif raporun Yönetim Kurulu tarafından sunulması,



4- Tüzüğümüzün 96/8 maddesi uyarınca 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporla ilgili Denetim Kurulunun tespit ve incelemesi,



5- Gündemin 3. maddesinde sunulan rapor ve 4. maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,



6- Güncel konular ve dilekler