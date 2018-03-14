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Fatih Terim'e parasını verin diyen biri var

Fatih Terim ve TFF arasındaki davaya ilişkin konuşan İsmail Küçükkaya TFF'nin Fatih Terim'e parasını vermesi gerektiğini söyledi.

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 14:30
Fatih Terim'e parasını verin diyen biri var
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Milli Takımı çalıştırırken sözleşmesi tek taraflı feshedildiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federesyonu'na (TFF) 12 milyon 950 bin liralık (3 milyon 500 bin euro) tazminat davası açmış bu hamlesi tartışma konusu olmuştu.

Fox TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya devam eden dava hakkında açıklamalarda bulunarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'in parasını vermesi gerektiğini söyledi.

Küçükkaya şu açıklamalarda bulundu:

KAFANIZA SİLAH DAYAYARAK SÖZLEŞME YAPMADILAR

Bazıları kızıyor ama ben size şunu söylemek istiyorum: Burada Futbol Federasyonu kesinlikle haksız. Çünkü; imzaladığınız bir sözleşme var, sizin kafanıza silah dayayarak o sözleşmeyi yapmadılar. Siz geçmişte kimlere kimlere paraları verdiniz... Attığınız adamlara paraları da ödediniz çünkü hukuk devleti... Kızın kızmayın adamı gelen bir talimatla görevden alırken iyiydi.. Terim şimdi sözleşmesine uyulmasını istiyor.

İsmail KüçükkayaTürkiye Futbol FederasyonuHukuk DevletiFatih TerimTazminat Davası


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