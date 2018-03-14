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Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubundan nağmalup çıkarak tüm Türkiye'yi gururlandıran Beşiktaş, son 16 turunda Bayern Münih'e ilk maçta 5-0, ikinci maçta ise 3-1 yenilerek Devler Ligine veda etti.

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 18:36
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, 5-0'ın rövanşında sahasında alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.

İLK TEHLİKELİ ATAK BAYERN MUNIH'TEN

Karşılaşmanın 10. dakikasında David Alaba'nın kullandığı frikiği Tolga Zengin yumruklarıyla uzaklaştırmak istedi. Seken top Müller'in önünde kaldı. Alman yıldız gelişine şutunu çekti fakat top kale direğinin üstünden auta gitti.



THIAGO ALCANTARA PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin 18. dakikasında Bayern Münih öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Alman devinin genç yıldızı Thiago Alcantara arka direkte dokundu ve takımını temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçirdi.

QUARESMA ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Oğuzhan şık bir pasla Quaresma'yı savunmanın arkasına kaçırdı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Quaresma'nın dönerek vuruşu üstten auta gitti.



ALCANTARA YERİNİ JAMES RODRIGUES'E BIRAKTI

35. dakikada Bayern Münihli Thigo Alcantara sakatlandı ve yerini Kolombiyalı James Rodrigues'e bıraktı.

İlk yarının kalan bölümlerinde başka gol olmayınca Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Mücadelenini ikinci yarısı golle başladı. Sağ kanattan Rafinha'nın ortasına Gökhan Gönül ters bir vuruş yaptı ve topu ağlarımıza gönderdi.



VAGNER LOVE FARKI 1'E İNDİRDİ

Beşiktaş Vagner Love ile aradığı golü 58. dakikada buldu. Defanstan pasla çıkmak isteyen Bayern Münih topu Gökhan Gönül'e kaptırdı. Tecrübeli sağ bek ceza sahası içindeki Love'u gördü. Vagner Love düşerken vuruşunu gerçekleşti ve durumu 2-1'e getirdi.

MULLER FARKI 2'YE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 84. dakikasında sol kanattan gelişen Bayern Münih atağında Alaba'nın ortası Gökhan'dan sekti. Arka direkte Müller bomboş pozisyonda kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligine veda etti.

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