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Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Kara Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Siyah-Beyazlıların ilk 11'i belli oldu..

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 18:36
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor.

Tur şansını artık mucizelere bırakan Beşiktaş, bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

İşte Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love..

Mustafa PektemekVodafoneCaner ErkinBeşiktaşQuaresma


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