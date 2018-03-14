Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine farklı mağlup olan siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Vodafone Park'ta Alman ekibini konuk ediyor.



Tur şansını artık mucizelere bırakan Beşiktaş, bitiş düdüğüne kadar mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.



İşte Beşiktaş'ın 11'i: Tolga, Gökhan, Necip, Medel, Caner Erkin, Oğuzhan, Tolgay, Quaresma, Mustafa Pektemek, Lens, Vagner Love..