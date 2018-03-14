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Beşiktaş Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi

Beşiktaş-Bayern Münih karşılaşmasının 50. dakikasında sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu.

Spor / 14 Mart 2018 Çarşamba 21:20
Beşiktaş Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi
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Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan mücadelenin 50. dakikasında hakem Micheal Oliver oyunu durdurdu. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşu sırasında hakemin düdüğüyle oyun bir anda dururken, mücadelenin durma sebebinin sahaya giren bir kedi olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş kalesinin arkasından saha dışına çıkmak isteyen kedi, güvenlikleri görünce tekrar sahaya girdi. Oyun yaklaşık 1 dakika kadar dururken, kedinin saha dışına çıkmasıyla mücadele kaldığı yerden başladı.








OliverBayern MünihBeşiktaş


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