Jupp Heynckes, maç sonunda yaptığı açıklamalarda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki performansına dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcı, “Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu turdan önce yenilmedi. Grup aşamasında mağlup olmadılar. İyi bir takımları var. Bugün de hücumu düşündüler. Bugün rahat bir galibiyet aldığımızı düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı. Heynckes sözlerine şöyle devam etti:



‘HER TÜRLÜ ÖVGÜYÜ HAK EDİYORLAR'



“Burada oynamak her zaman zordur. Beşiktaş taraftarı her türlü övgüyü hak ediyor. Burada gerçek bir Şampiyonlar Ligi atmosferi var. Harika bir atmosfer, etkilenmemek elde değil. Her oyuncu için burada oynamak çok özel bir duygu. Elbette Münih'te önemli bir avantaj elde ettik ama bu maçın kendi özelinde zor olacağını biliyorduk, öyle de oldu”



‘8 GOL ATMAK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ'



”2-0'dan sonra zaman zaman takımın rahatlaması ve hatalar yapmasını normal olarak adlandırıyorum. Ama burada kazanmak ve bu eşleşmede 8 gol atmak hiç kolay değildi. Bu yüzden iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Bundan sonra eşleşeceğimiz takımla ilgili de bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü her takım çok güçlü. Bizim mental açıdan hazır olmamız gerekiyor.



‘ÖNCE ÇEYREK FİNALİ GEÇMELİYİZ'



”Benimle birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yeniden bir hedef olduğu söyleniyor. Ama ayaklarımız yere basmalı. Önce çeyrek finali geçmeliyiz. Daha rakibimizi bile bilmiyoruz. Şu aşamada bunu düşünmüyoruz.”



‘ŞAMPİYON OLMASINI KESİN OLARAK GÖRÜYORUM'



”Beşiktaş, Bundesliga'da olsa hangi sırada olacağını tahmin etmek zor. Ama orta sıraların üzerinde olacağını söyleyebilirim. Avrupa'da neredeyse böyle bir atmosfer yok. Beşiktaş'ın namağlup buraya gelmesinde taraftarın da etkisi var. Beşiktaş'ı ve Türkiye ligini değerlendirdiğimde Beşiktaş'ın şampiyon olmasını kesin olarak görüyorum.”