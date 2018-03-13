Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.



Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.



Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.







