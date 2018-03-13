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Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, sarı lacivertlilerin CSKA ile oynayacağı basketbol mücadelesi ve hafta sonu oynanacak Galatasaray maçını izlemek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızın üzerindeki tişört ise sosyal medyada ilginç mesajların atılmasına neden oldu.

Spor / 13 Mart 2018 Salı 23:44
Alex de Souza'nın tişörtü sosyal medyayı salladı
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Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldızı bir grup taraftar havalimanında karşıladı. Alex'in üzerine giydiği tişört ise oldukça dikkat çekti.

Bunun sebebi ise Brezilyalı yıldızın futbol taktiğinin basılı olduğu bir tişörtü giymiş olması. Alex'in tişörtünde tek ön liberolu sistemi tercih etmiş olması da sarı lacivertli taraftarlar arasında 'Aykut Kocaman'a mesaj' olarak yorumlandı.

Alex De Souza, 14 Mart Çarşamba günü bir AVM’de düzenlenecek törene katılarak kitabını hayranları için imzalayacak. Alex De Souza, cumartesi günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçını da tribünden izleyecek.





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