Talisca formülü

Son oynanan Gençlerbirliği maçında attığı golle takımına çok önemli 3 puan kazandıran Anderson Talisca'yı elinden kaçırmak istemeyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı. Kiralık olarak oynayan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için Benfica ile masaya oturacak olan siyah-beyazlıların transferde izlemeyi planladığı yol şöyle:



BenfiCa Kulübü, Talisca'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı ve işini sağlama aldı



Beşiktaş, sambacının satın alma bedeli olan 21 milyon Euro'yu taksitler halinde 6 parçaya bölecek.



Çin kulüpleri ve İngiltere'den Wolverhampton'ın takip ettiği Talisca'yı daha da parlatıp Cenk Tosun'da olduğu gibi değerini artıracak.



Talisca'nın bonservisinin alınması durumunda uzun soluklu bir sözleşme imzalanıp satış fiyatı 50 milyon Euro olarak belirlenecek.



Brezilya Milli Takımı'na davet alan yıldız oyuncuyu, Şampiyonlar Ligi'nde de vitrine çıkaracak olan Beşiktaş, gelecek dönemde Talisca'dan ciddi bir kâr sağlamanın peşinde.