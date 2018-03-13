Şampiyonlar Ligi grup maçlarında gösterdiği performansla alkış alan ve grubu lider bitirerek üst tura yükselmeyi başaran Beşiktaş, son 16 turunda turnuvanın favori ekiplerinden Bayern Münih'le eşleşmişti. Almanya'da oynanan ilk maçta Vida'nın 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Beşiktaş, sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve tur için umutlarını tüketti. Rövanş mücadelesinde yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Bayern Münih'i konuk edecek olan siyah-beyazlılar, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.



Vodafone Park'ta yenilgisi yok



Siyah-beyazlılar yeni stadı Vodafone Park'ta hiçbir Avrupa mücadelesinde yenilgi yüzü görmedi. Bugüne kadar 6 Şampiyonlar Ligi ve 3 Avrupa Ligi mücadelesinde sahasında boy gösteren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 5 beraberlik alırken, 4 kez de sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Şenol Güneş'in öğrencileri, iç sahada ise 12 maçtır yenilmiyor. 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçlarda Sporting Lizbon ve Lokomotiv Moskova'yla berabere kalıp, Skenderbeu'yu mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev, Porto ve Benfica'yla berabere kalan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Olympiakos, Hapoel Beer Sheva ve Lyon maçlarından galibiyetle ayrıldı. Kara Kartal, bu sezon Devler Ligi'nde evinde oynadığı maçlarda Monaco ve Porto'yla berabere kalıp, Leipzig'i 2-0'la geçti.



Bayern'e karşı 3 mağlubiyet



Beşiktaş ile Bayern Münih 1997-1998 sezonunda da karşı karşıya geldi. O sezon Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, Alman ekibiyle yaptığı 2 maçta da 2-0'lık mağlubiyetler aldı. Son 16 turunda rakibiyle oynadığı ilk maçtan da 5-0'lık yenilgiyle sahadan ayrılan siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı 3 maçta da mağlup olurken, hiç gol atamadı. Sezona taraftarlarının beklentisinden uzak başlayan Bayern Münih, tecrübeli teknik adam Jupp Heynckess'in takımın başına geçmesinin ardından yüksek bir ivme yakaladı. Heynckess'le çıktığı 19 lig maçında 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Bayern, yeni hocasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçı da kazanmayı başardı.