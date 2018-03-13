Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken, bu hafta oynanacak olan 2 maçın sonucuna göre şampiyonluk şansları değişebilir. Bütün taraftarların en çok merak ettiği konu ise karşılaşmaları hangi hakemlerin yöneteceği. MHK’nın elinde 7’si FIFA Kokart sahibi hakemin yanı sıra, uzun yıllar FIFA Kokartlı olarak düdük çalmış olan Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım var. Bazı hakemler, çeşitli sebeplerden dolayı bu maçlarda görev alamayan. En büyük aday olarak Bülent Yıldırım ve Halil Umut Meler öne çıkıyor.



KADIKÖY’DE BÜLENT YILDIRIM AĞIR BASIYOR



Son yıllarda Türkiye’yi en önemli arenalarda temsil eden Cüneyt Çakır, Dubai’deki Dünya Kupası seminerinde yer alması nedeniyle bu haftaki maçlarda görev alamayacak. Cüneyt Çakır dışında FIFA Kokart sahibi olan hakemler şu şekilde: Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler. Bu isimlerden Hüseyin Göçek, geçen sezondan bu yana Fenerbahçe’nin maçlarına verilmiyor. Halis Özkahya ise 11 Kasım 2012’dan bu yana Kadıköy’de karşılaşma yönetmiyor. Mete Kalkavan, geçtiğimiz hafta sonu Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında düdük çaldı. Üst üste 2 Fenerbahçe maçında düdük çalma şansı yok. Halil Umut Meler de, Mete Kalkavan gibi geçtiğimiz hafta Galatasaray-Atiker Konyaspor karşılaşmasında görev aldı. Alper Ulusoy ise bugüne kadar derbi yönetmedi. Ali Palabıyık, ilk yarıdaki tartışmalı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yanı sıra 19. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarını yönetti. Bu nedenle Kadıköy’de şansı çok az. FIFA Kokartlı hakemlerin dışında Fırat Aydınus, 10 gün önce Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yönetti ve bu maçta düdük çalma ihtimali zayıf. Geçtiğimiz hafta sonu MHK’nın maçlarda görev vermediği Bülent Yıldırım, derbi için en büyük aday olarak öne çıkıyor.



BAŞAKŞEHİR’DE HALİL UMUT MELER ÖNE ÇIKIYOR



Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yanı sıra şampiyonluk yarışındaki Başakşehir-Beşiktaş maçını da kimin yöneteceği merak konusu. Bu karşılaşma için en büyük aday Halil Umut Meler. Hüseyin Göçek, geçtiğimiz sezon oynanan Adanaspor-Başakşehir karşılaşmalarından bu yana Başakşehir maçı yönetmiyor. Mete Kalkavan, ilk yarıda oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti. Bu maçın ardından Caner Erkin 6 maç ceza almıştı. Ali Palabıyık’ın ilk yarıdaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından bu maçta görev alma şansı çok zayıf. Alper Ulusoy, 3 hafta önce tartışmalı kararların çıktığı Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. Bilindiği gibi Ulusoy, Talisca’ya yanlış kart gösterdiği, Pepe’nin de elle oynamasını görmediği iddialarıyla eleştirilmişti. Halis Özkahya 2 hafta önce Trabzonspor-Beşiktaş maçını yönetti. Bu nedenle bu maçta şansı az. Fırat Aydınus, 10 gün önce Vodafone Park’ta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çaldı. MHK’nın Bülent Yıldırım’ı Kadıköy’deki derbide görevlendirme ihtimali çok yüksek olduğu için Başakşehir-Beşiktaş mücadelesinde Halil Umut Meler öne çıkıyor.



