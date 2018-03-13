BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümde ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın başında sakatlığı henüz geçmeyen Pepe'nin yanı sıra kırmızı kart cezası nedeniyle yarın oynayamayacak Domagoj Vida da yer aldı.



Siyah-beyazlı ekipte sakat Dusko Tosic ise çalışmaya katılmadı.



Güneş, antrenman öncesi saha içinde futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı.



