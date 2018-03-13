Ahmet Çakar'dan dev derbi kehaneti

Çakar, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak dev derbide F.Bahçe’nin G.Saray’ı yeneceğini açıkladı.



Beyaz Tv’de ekrana gelen Derin Futbol programına yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın derbi kehaneti damgasını vurdu.



ÖZDENAK ÇAKAR'IN YÜZÜNE FIRLATTI



Dev derbinin skorunu bir kağıda yazıp zarfın içine koyan Çakar , zarfı Sinan Engin’e uzattı. Zarfı açan Sinan Engin Çakar’ın derbi tahmini açıklarken; G.Saraylı yorumcu Gökmen Özdenak ise tahminin bulunduğu kağıdı yırtıp Çakar’ın suratına fırlattı.



