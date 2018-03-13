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Ahmet Çakar'dan dev derbi kehaneti

Beşiktaş-Trabzonspor ve Bayern Münih-Beşiktaş maçlarının skorlarını önceden bilinen Ahmet Çakar Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde de kehanette bulundu.

Spor / 13 Mart 2018 Salı 00:24
Ahmet Çakar'dan dev derbi kehaneti
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 Çakar, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak dev derbide F.Bahçe’nin G.Saray’ı yeneceğini açıkladı.

Beyaz Tv’de ekrana gelen Derin Futbol programına yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar’ın derbi kehaneti damgasını vurdu.

ÖZDENAK ÇAKAR'IN YÜZÜNE FIRLATTI

Dev derbinin skorunu bir kağıda yazıp zarfın içine koyan Çakar , zarfı Sinan Engin’e uzattı. Zarfı açan Sinan Engin Çakar’ın derbi tahmini açıklarken; G.Saraylı yorumcu Gökmen Özdenak ise tahminin bulunduğu kağıdı yırtıp Çakar’ın suratına fırlattı.

Derin FutbolGökmen ÖzdenakSinan Engin


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