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Yunanistan'da saha karıştı

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında PAOK - AEK maçında 90. dakikada gelen gol ortalığı karıştır. Golün sayılmaması üzerine ev sahibi PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, sahaya silahla girdi.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 01:07
Yunanistan'da saha karıştı
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Yunanistan Ligi'nin 25. haftasında PAOK ve AEK Atina karşı karşıya geldi. AEK 54 puanla zirvede bulunurken, PAOK ise 52 puanla 23. sırada yer alıyordu. Maçın son dakikasında gelen PAOK golü sonrası yaşanan olaylardan dolayı maç yarıda kaldı.

90'DA GELEN GOL SAYILMADI

Ev sahibi PAOK'un son dakikada attığı gol hakem tarafından geçerli sayılmadı. Hakemler arasında bir süre diyalog sürdü. Bu sırada tribünler gerilirken, PAOK başkanı Ivan Savvidis sahaya girdi.



BAŞKAN SİLAHLA SAHAYA GİRDİ

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında eğer PAOK'un golü sayılsa lider olacaktı. Sayılmayan gol sonrası tribünlerin alevlenmesi üzerine sahaya silahla giren başkanın hakemi 'Sen öldün' sözleriyle tehdit ettiği belirtildi.

Oyunu durdurma kararı alan hakem soyunma odasından dönmedi ve maç yarıda kaldı.


SAATLER SONRA GOL GEÇERLİLİK KAZANDI

Başkan Ivan Savvidis'in sahaya girmesinin ardından hakemler bir daha soyunma odasından çıkmadı. Yaşanan gerginliklerin ardından PAOK başkanı güçlükle sakinleştirilirken, golün geçerli sayıldığı haberi geldi. Silahla sahaya giren başkan Ivan Savvidis'in gözaltına alınacağı da belirtildi.

PAOK- AEK Atina arasındaki maç 1-0 ve olarak yarıda bırakıldı. Son kararı Yunanistan Futbol Federasyonu verecek.


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