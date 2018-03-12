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Muharrem Usta'dan 'adaylık' açıklaması

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. Usta, "Seçimde başkan olacak mısınız?' sorusuna da "Henüz karar vermedim" diyerek cevap verdi.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 23:55
Muharrem Usta'dan 'adaylık' açıklaması

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Akhisarspor'u 3-1 yendikleri maçtan sonra sessizliğini bozdu. Usta, çarpıcı mesajlar verdi.

İşte Muharrem Usta'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Geleceği yeniden planlamak gerekiyor. Trabzonspor'un her zaman zirveye oynaması lazım. Üstüne koyarak devam etmek lazım. Bu takım eksikleri tamamlanır ve gelen yönetim bunları başarır. Biz bir karar aldık. Adaylıkla ilgili adını koymak doğru olmayabilir. Kulübün ekonomik olarak iyi hale gelmesi gerekiyor. Bu kulübü bu hale kim getirdiyse, ben de dahil, kulübü kaç para borçla aldıysak o borçla bırakırım. Eski başkanlar da bunu yapsın. Bu kulübün 40 milyon euro borcu vardı. Ben de dahil tüm başkanlar çıksın ve yaptıkları borçları ödesin. Yeniden borç rakamını 40 milyon euroya indirelim. Herkes yaptığı borcu kapasın. 2010-11'de rakam buydu, hadi eski başkanlar çıksın bunu yapalım. Bugün takım iyiydi. Herhalde bırakıyoruz diye rahat oynadı çocuklar.

EuroTrabzonsporTrabzonspor BaşkanıMuharrem Usta


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