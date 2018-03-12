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Kaleyi 200üncü kez gole kapattı

Arsenal’in tecrübeli file bekçisi Petr Cech, Premier Lig’de gol yemeden 200’üncü maçını çıkardı.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 11:24
Kaleyi 200üncü kez gole kapattı

Arsenal’in başarılı kalecisi Petr Cech, 35 yaşında olmasına rağmen gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Dün oynanan ve 3-0’lık Arsenal galibiyetiyle sonuçlanan Watford müsabakasında bir penaltı pozisyonunu kurtaran Cech, böylece Arsenal formasıyla ilk penaltısını da kurtarmış oldu. Çek kaleci, daha önce atılan 15 penaltıyı kurtarma başarısı gösterememişti.

Premier Lig’de Watford karşısında kalesinde gol görmeyen 35 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla ligde toplamda 200 maçta kalesini gole kapamış oldu.


ArsenalPetr Cech


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