Fırtına Ege'de koptu!

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'la karşılaştı



Akhisarspor'u deplasmanda Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Dame N'Doye'un attığı gollerle 3-1 mağlup eden Trabzonspor 39 puana yükselirken, Akhisarspor 33 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.



AKHİSARSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



Yeşil siyahlıların 4 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.







Karşılaşma düşük tempoda başladı. İki takım da temkinli oynarken, sessizliği bozan isim 45+1. dakikada Okay Yokuşlu oldu.



Trabzonspor, soyunma odasına Okay'ın kafa golüyle 1-0 üstün gitti.



BURAK YILMAZ BOŞ GEÇMEDİ



Akhisarspor, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, bordo mavililer 83. dakikada Burak Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı.



Golün ardından hızını kesmeyen Karadeniz Fırtınası, 85. dakikada ise Dame N'Doye'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.



Akhisarspor'da Serginho, Burak Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.



Soner Aydoğdu, 90+3'te durumu 3-1'e getirerek skoru belirleyen isim oldu.



Kalan bölümde gol sesi çıkmazdı. Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

