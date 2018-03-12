Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fırtına Ege'de koptu!

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 21:54
Fırtına Ege'de koptu!
Foto Galeri için tıklayın

Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'la karşılaştı

Akhisarspor'u deplasmanda Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Dame N'Doye'un attığı gollerle 3-1 mağlup eden Trabzonspor 39 puana yükselirken, Akhisarspor 33 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin tek golü Soner Aydoğdu'dan geldi.

AKHİSARSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Yeşil siyahlıların 4 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.



Karşılaşma düşük tempoda başladı. İki takım da temkinli oynarken, sessizliği bozan isim 45+1. dakikada Okay Yokuşlu oldu.

Trabzonspor, soyunma odasına Okay'ın kafa golüyle 1-0 üstün gitti.

BURAK YILMAZ BOŞ GEÇMEDİ

Akhisarspor, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, bordo mavililer 83. dakikada Burak Yılmaz ile farkı ikiye çıkardı.

Golün ardından hızını kesmeyen Karadeniz Fırtınası, 85. dakikada ise Dame N'Doye'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Akhisarspor'da Serginho, Burak Yılmaz'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek oyundan ihraç edildi.

Soner Aydoğdu, 90+3'te durumu 3-1'e getirerek skoru belirleyen isim oldu.

Kalan bölümde gol sesi çıkmazdı. Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

Rıza ÇalımbayTrabzonsporFenerbahçeBurak YılmazUğur Demirok


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar