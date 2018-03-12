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Beşiktaş'a İngiliz hakem

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda çarşamba günü evinde oynayacağı Bayern Münih ile karşılaşmasını Michael Oliver yönetecek.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 13:54
Beşiktaş'a İngiliz hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Beşiktaş’ın Bayern Münih ile İstanbul’da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Vodafone Park’ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts’in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.

Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında Almanya’da rakibine 5-0 mağlup olmuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

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