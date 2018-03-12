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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia

Ahmet Çakar, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın ikinci golde elini çektiğini iddia etti.

Spor / 12 Mart 2018 Pazartesi 00:01
Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia
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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u son dakikalarda bulduğu gole 2-1 mağlup etti.

'ELİNİ ÇEKTİ'

Maçın bitiminde Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol'da dillendirdiği iddia ise futbol dünyasına bomba gibi düştü.

Çakar, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın 2. golde elini çektiğini iddia etti.



HABERLER ETKİLİ OLDU

Çakar, Kırıntılı'nın bu hareketinde spor sitelerinde yer alan 'Terim, Serkan Kırıntılı'yı transfer etmek istiyor' haberlerinin etkili olabileceğini söyledi.




Serkan KırıntılıSpor Toto Süper LigBeyaz FutbolAhmet ÇakarGalatasaray


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