Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia

Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u son dakikalarda bulduğu gole 2-1 mağlup etti.



'ELİNİ ÇEKTİ'



Maçın bitiminde Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol'da dillendirdiği iddia ise futbol dünyasına bomba gibi düştü.



Çakar, Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı'nın 2. golde elini çektiğini iddia etti.







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Çakar, Kırıntılı'nın bu hareketinde spor sitelerinde yer alan 'Terim, Serkan Kırıntılı'yı transfer etmek istiyor' haberlerinin etkili olabileceğini söyledi.









