Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Akhisarspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerden birini atan Neustadter sakatlık yaşadı ve oyundan çıktı. 7 dakika uzatma verilen karşılaşmada son sözü 90+2. dakikada Giuliano söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a, 24. haftasında ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a kaybeden Fenerbahçe, 4 maçtır kaybetmeyen Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı!



Maçın 20. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçti ancak gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Gelişen atakta direkten dönen topta Adem Büyük'ün çektiği şut ağlarla buluştu ancak pozisyonun öncesinde yan hakem Adem için ofsayt bayrağını kaldırmıştı ve gol geçerli sayılmadı.



Fenerbahçe, 34. dakikada 1-0 öne geçti: Sağ kanattan organize şekilde kullanılan korner sonrasında topla buluşan Nabil Dirar'ın ceza sahasının dışından çektiği şuta Mehmet Topal dokundu. Milli futbolcunun dokunuşunu çıkarmayı başaran Ertaç'ın müdahalesinde top Roman Neustadter'in önüne düştü. Savunmacının çektiği şut Evkur Yeni Malatyaspor ağlarıyla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Fenerbahçe devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.



Fenerbahçe'de ikinci yarıda sakatlık şoku yaşandı. Boynunda problem yaşayan Neustadter oyuna devam edemedi ve kenar heyetinden değiştirilmesini istedi. 59. dakikada oyundan çıkan Neustadter'in yerine Luis Neto dahil oldu. Yayıncı kuruluşun bilgisine göre Neustadter ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Dakikalar 61'e geldiğinde Fenerbahçe farkı 2'ye çıkarmaya çok yaklaştı: Hızlı gelişen atakta Giuliano'nun pasıyla topla buluşan Fernandao, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı santrforun vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.



Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Malatyaspor gole çok yaklaştı: Sağ kanattan açılan ortaya geriden gelerek iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda Volkan Demirel gole izin vermedi. Volkan, kritik bir kurtarış yaptı.



Fenerbahçe, dakikalar 77'yi gösterdiğinde bir kez daha gole yaklaştı: Mehmet Topal'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Nabil Dirar, yerden pasını arka direkte bulunan Alper Potuk'a vermek istedi ancak son anda araya giren Sadık Çiftpınar, kayarak yaptığı müdahale ile tehlikeyi kornere uzaklaştırdı.



Fenerbahçe, 90+2. dakikada kendisini rahatlatan golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk ceza sahası içerisine girip son çizgiye indikten sonra ortasını arka direkteki Giuliano'ya yaptı. Brezilyalı yıldız topu rakip filelerle buluşturdu ve bu sezon ligdeki 12. golünü kaydetti.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe 2-0'lık galibiyetle puanını 47'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise ligde 4 maç sonra ilk kez kaybederek haftayı 34 puanla kapattı.



Fenerbahçe gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor'a konuk olacak.





Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe



MAÇTAN DAKİKALAR



Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 0-2 Fenerbahçe

90+3' Malatya şehrinde Yeni Malatyspor stadium stadyumunda oynanan maçta kafayla golü bulan oyuncu Giuliano. Skorda son durum; 0-2.

90+2' Malatya Bld takımında oyuncu değişikliği, giren oyuncu Berk Yildiz , çıkan oyuncu Khalid Boutaib

90+1' 4. Hakem 7 dakikalık uzatma oynanacağını gösterdi.

86' FENERBAHÇE için ofsayt bayrağı havada.

79' Malatya Bld takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Michael Pereira , çıkan oyuncu Murat Yildirim.

78' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Hasan Ali Kaldirim, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

75' Yeni Malatyspor stadium stadında, Bugra Cagiran sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

71' Oyuncu değişikliği! FENERBAHÇE takımında giren oyuncu Potuk,Alper, çıkan oyuncu Fernandao.

70' Erol Bulut oyuncu değişikliğine gidiyor. Yeni Malatyspor stadium stadında oyuna giren oyuncu Gilberto, çıkan oyuncu Doria.

70' Malatya Bld , Aytac Kara ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

69' Malatya Bld takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Aytac Kara.

67' Khalid Boutaib harika şut! Fakat FENERBAHÇE defansı topun daha ileri gitmesini engelliyor.

65' Issam Chebake hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

64' Yeni Malatyspor stadium stadında yarım kalan maç hakem kararıyla devam edecek.

63' Yeni Malatyspor stadium stadında maç durdu. Tedavisi yapılacak oyuncu Issam Chebake

62' Yeni Malatyspor stadium stadında, Malatya Bld takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

62' Adem Buyuk kafayla topu FENERBAHÇE ağlarına göndermek istedi fakat defans topun kaleye gitmesini engelledi.

60' Fernandao topu kafayla Malatya Bld ağlarına göndermeye çalıştı fakat top kaleyi bulmadı.

59' Roman Neustadter sakatlandı ve sahayı terk ediyor. Yerine giren oyuncu Luis Neto.

59' Ve hakem Mete Kalkavan maçı tekrar başlattı.

57' Maçın hakemi Mete Kalkavan yerde yatan oyuncu Roman Neustadter (FENERBAHÇE) tedavisinin yapılması için oyunu durdurdu.

55' Malatya Bld takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Bugra Cagiran.

55' Volkan Demirel tedavisini yaptırdı ve tekrar oyuna dahil oldu.

55' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

54' FENERBAHÇE takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Roman Neustadter tekrar sahadaki yerini aldı.

54' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi yapılması için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Volkan Demirel (FENERBAHÇE)

54' Maçın hakemi Mete Kalkavan, Malatya Bld takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

54' Müsabaka, Yeni Malatyspor stadium stadında kaldığı yerden devam edecek.

53' FENERBAHÇE takımı kurmayları endişeli; sakatlık geçiren oyuncuları Roman Neustadter için gelecek haberi bekliyor.

51' Tedavi için bir süre saha kenarında kalan Issam Chebake, tekrar maça dahil oldu.

50' Ara verilen maçta futbolcular sahadaki yerlerini aldılar ve maç kaldığı yerden devam edecek.

49' Mete Kalkavan sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Issam Chebake

46' Yeni Malatyspor stadium stadında, Aytac Kara sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

46' Maçın hakemi Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlattı.



Birinci devre sona erdi.



45+1' 4. Hakem 1. Devre sonuna 1 dakika ekleneceğini gösteren tabelayı kaldırdı.

45+1' Roman Neustadter az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

34' Ve gol geldi!!! FENERBAHÇE rakibi karşısında golü Roman Neustadterile buldu.

33' Hasan Ali Kaldirim, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

31' Malatya 'da heyecanlı an. Martin Skrtel topu kafayla kaleye göndermek istedi fakat top hedefi bulmadı.

31' Yeni Malatyspor stadium stadında, FENERBAHÇE takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

30' Malatya şehrinde Yeni Malatyspor stadium stadyumunda oynanan maçta Malatya Bld defansı yerinde müdahaleyle Hasan Ali Kaldirim şutunu engellemeyi başardılar.

20' Yeni Malatyspor stadium stadında ofsayta düşen taraf Malatya Bld takımı oldu.

20' Yeni Malatyspor stadium stadında, Malatya Bld takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

20' Maçın hakemi Mete Kalkavan, Malatya Bld takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

19' Evet sevgili izleyiciler, şimdi Aytac Kara, sahanın sağ tarafından köşe atışını kullanacak.

18' Maçın hakemi Mete Kalkavan yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Adem Buyuk (Malatya Bld)

17' Mete Kalkavan yardımcısının kaldırdığı bayrağa uyarak ofsaytı verdi. Yeni Malatyspor stadium stadyumunda ofsayta düşen oyuncu Fernandao (FENERBAHÇE).

16' Malatya Bld , Adem Buyuk ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

15' Maçta heyecanlı anlar. Sadik Ciftpinar'nın şutu defanstan geri geliyor...

8' Malatya Bld takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Aytac Kara.

6' Yeni Malatyspor stadium stadında, Aytac Kara sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

5' Khalid Boutaib çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.

1' Hakem son kontrollerini yaptı ve maçı başlattı.



İŞTE İLK 11'LER:



Yeni Malatya: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Doria, Murat, Azubuike, Aytaç, Buğra, Adem, Boutaib



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernadao

