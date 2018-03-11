Türk Telekom Stadyumu'na taraftar akın etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.



İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya müsabakasında da buna devam etti. Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye gelen taraftar sayısı ise 42 bin 587 olarak açıklandı.



Maç önü ve maç boyunca takımına desteklemeyi sürdüren taraftarlar, 3 puanın alınmasından da rol oynadı.





