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Türk Telekom Stadyumu'na taraftar akın etti

Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını Türk Telekom Stadyumu’da toplam 42 bin 587 taraftar izledi.

Spor / 11 Mart 2018 Pazar 21:07
Türk Telekom Stadyumu'na taraftar akın etti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Atiker Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

İçerideki maçlarda takımını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Konya müsabakasında da buna devam etti. Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye gelen taraftar sayısı ise 42 bin 587 olarak açıklandı.

Maç önü ve maç boyunca takımına desteklemeyi sürdüren taraftarlar, 3 puanın alınmasından da rol oynadı.


Spor TotoTürk TelekomGalatasaray


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