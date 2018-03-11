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Talisca lige ağırlığını koydu

Gençlerbirliği maçında attığı golle Beşiktaş’a 3 puanı getiren isim olan Talisca, ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla siyah-beyazlıların en büyük kozu oldu.

Spor / 11 Mart 2018 Pazar 13:41
Talisca lige ağırlığını koydu

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, ikinci yarıda lige ağırlığını koydu. Sezonun ilk yarısında yalnızca Kasımpaşa, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında gol sevinci yaşayan yıldız futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, 6 grup karşılaşmasında rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başararak, siyah-beyazlıların grubu lider tamamlamasında büyük pay sahibi oldu. Devre arası kampında istekli görüntüsüyle Teknik Direktör Şenol Güneş'in takdirini kazanan başarılı oyuncu, ligin ikinci yarısına ise fırtına gibi başladı.

Talisca, ikinci yarıda forma giydiği 7 lig maçında 7 kez golle buluştu. Antalyaspor, Kasımpaşa ve Karabükspor filelerini 2'şer kez sarsan Talisca, son olarak Gençlerbirliği ağlarını da havalandırdı ve bu sezon ligde attığı gol sayısını 10'a yükseltti. Beşiktaş, ligin ikinci yarısında Talisca'nın gol attığı maçların hepsinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

TOPLAMDA 16 GOLE ULAŞTI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 36 maçta forma giyen Anderson Talisca, 16 kez gol sevinci yaşarken 4 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, geride kalan haftalarda 1 gol daha attığı takdirde, Beşiktaş formasıyla geçen yıl yakaladığı performansa ulaşmış olacak. Talisca, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 17 kez golle buluşmuştu. Ligin ikinci yarısında ligde 7 gol bulan Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Beşiktaş


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