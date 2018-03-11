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Sergen Yalçın: Savaşacağız

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Son dakikaya kadar savaşacağız" dedi.

Spor / 11 Mart 2018 Pazar 21:51
Sergen Yalçın: Savaşacağız

Galatasaray deplasmanında son dakikalarda gelen golle 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ciddi ve zor bir atmosferde oynadıklarını söyleyen Yalçın, “Gerçekten çok ciddi ve zor bir atmosferde oynadık. Takımla çalışmaya başlayalı 4-5 gün oldu oyuncuları çok fazla tanıma imkanımız olmadı. Saha içi ve dışı bazı psikolojik dokunuşlar yapmak istedik. İyi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra sahada agresif bir Konyaspor olacağını görüyorum. İyi bir takımımız var. Şu andaki durumumuz iyi görünmüyor ama becerebiliriz. İnanarak geldik, son dakikaya kadar çabalayacağız. Bu savaşı vereceğiz” diye konuştu.

“Sahaya 20 kişiyle giren bir kulübe vardı”

Bu tip maçların atmosferlerinin zor olduğunu da sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Tribünler olsun, rakip takımın kulübesi olsun, sürekli baskı oluşturmaya çalıştı. Her pozisyonda sahaya 20 kişiyle birlikte sahaya atlayan bir kulübe vardı. Kenar baskısı da tribün baskısına ekleniyor. Hakem baskı altında kalıyor. Verilen penaltı kararı da doğru değil. El oyuncunun vücuduna yapışık durumda. Penaltının bu kadar ucuz olmasına şaşırıyorum. 20. dakikada yediğimiz ilk atakta penaltıyla karşılaştık. İlk 45 dakika istediğimiz gibi gitti. İlk yarıda oyunu bitirebilirdik, yüzde 100 pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıya bir şey kalmayabilirdi. İkinci bölümde çok fazla yaslandık arkaya. İlk yarıdaki çıkışları yapamadık. 70’den sonra orta sahamız düştü. Planladığımız şeyleri son bölümde yapamadık. İyi oynadığımızı, iyi mücadele ettiğimizi ve güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Umut ediyorum bundan sonraki maçlarda istediğimiz sonuçları alıp Konyaspor’un kümede kalmasını sağlarız” ifadelerini kullandı.

“24 puan almayı düşünüyoruz”

Kalan 9 haftada Fenerbahçe dışında direkt rakiplerle oynayacaklarını sözlerine ekleyen Sergen Yalçın, “Kalan 9 maçın 8’ini direkt rakiplerimizle oynayacağız. Kalan 8 maçta 24 puan almayı düşünüyoruz. Yüksek bir kadro kalitemiz var. Aşağıdaki takımların alacağı puanlara göre barajın 36-38 arasında olacağını düşünüyorum. Kalan 9 maçta minimum 5 maç kazanmamız gerekiyor. Son dakikaya kadar bu savaşı vereceğiz. Bekleyip hep beraber göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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