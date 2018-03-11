Şenol Güneş taç atışını bilerek mi engelledi?

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



MAÇA DAMGA VURAN OLAY



Maça damgasını ise Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Oğuz ile Şenol Güneş arasında yaşananlar vurdu.



Ahmet Oğuz taç atışını kullanmak isterken Şenol Güneş'le çarpışınca, Güneş'in Ahmet Oğuz'u engellemek için bilerek önüne geçtiği iddia edildi.



CANLI YAYINDA ANLATTI



İki hocayı karşı karşıya getiren pozisyonu Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin canlı yayında anlattı.



Şenol Güneş'in kasti bir şey yapmadığını söyleyen Engin, Güneş'in o sırada Love'a bir şey anlattığına dikkat çekti.



Engin, Ahmet Oğuz'un tacı yerinden değil biraz ileriden atmak isterken çarpıştıklarının altını çizdi.



