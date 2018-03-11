Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Mariano'dan kötü haber geldi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, 40. dakikada Konyaspor'un atağını kesmek isterken, Jonsson'a yaptığı faul sonucunda hakem Halil Umut Meler, sarı kart gösterdi. Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen Mariano, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.