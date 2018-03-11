Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Galatasaray sahasında Atiker Konyaspor'u ağırladı.



ATİKER KONYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI



Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında sol taraftan yapılan ortaya defans dokunamayınca Moke kafa vuruşunu gerçekleştirdi ve takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi.



GOMIS PENALTI KAÇIRDI



Karşılaşmanın 19. dakikasında Atiker Konyasporlu futbolcunun ceza sahası içinde meşin yuvarlağa elle dokunması sonucu hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Fransız golcü Bafetimbi Gomis sert bir penaltı kullandı fakat kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çelmeyi başardı.







KONYASPOR FIRSAT TEPTİ



43. dakikada hızlı gelişen yeşil-beyazlı ekibin atağında, Fofana'nın ara pasında topa buluşan Volkan Şen, meşin yuvarlağı iyi kontrol edemeyince açısını kaybetti. Tecrübeli futbolcu buna rağmen şutunu çekti fakat Muslera bu pozisyonda kalesini gole kapattı.



MAICON'UN KAFASI DİREKTE PATLADI



Sağa kanattan Mariano'nun ortasına Brezilyalı stoper Maicon iyi yükseldşi. Yıldız futbolcunun kafa vuruşu kale direğinin üstüne çarparak oyun alanına geri döndü. Gomis'in önüne düşen topa gelişine vurdu fakat çerçeveyi bulamadı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.







GOMIS KALEYİ BULAMADI



Karşılaşmanın 62. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya arka direkte Gomis gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.



GOMIS BERABERLİĞİ GETİRDİ



Zorlu mücadelenin 69. dakikasında Feghouli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ ayağıyla mükemmel bir orta kesti, Gomis aynı mükemmellikteki kafa vuruşuyla durumu eşitledi: 1-1.



BELHANDA DİREĞE TAKILDI



Galatasaray'a beraberliği getiren golün 3 dakika sonrasında Gomis'in kafa ile aşırdığı topa hareketlenen Belhanda kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti fakat meşin yuvarlan kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.







SİNAN GÜMÜŞTEN MUHTEŞEM GOL!



Karşılaşmanın 86. dakikasında sol kanattan gelişen sarı-kırmızılıların atağında Nagatomo kavisli bir orta yaptı. Sinan gümüş yüksekten gelen topa gelişine mükemmel bir vole vurdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.









GALATASARAY:2 - KONYASPOR: 1



MAÇ SONA ERDİ



86' GOL... Galatasaray 2-1 Konyaspor (Sinan Gümüş)

83' Feghouli'nin ceza yayında dokunduğu topa Selçuk İnan çok sert vurdu ancak top direğin az farkla yanından auta gitti.

80' Mücadelede son 10 dakikaya girilirken 1-1'lik eşitlik devam ediyor.

75'Konyaspor'da Milosevic yerini Volkan Fındıklı'ya bıraktı.

74'Hakemin faul kararı sonrası topu yere vuran Belhanda sarı kart gördü.

72'BELHANDA KAÇIRDI! Galatasaray çok etkili geldi. Gomis'in indirdiği topla savunma arkasına sarkan Belhanda, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Serkan'ı geçen top yandan auta çıktı.

72'Galatasaray baskıdan vazgeçmiyor, üstünlük golü için baskıyı sürdürüyor.

70'Tribünleri dolduran Galatasaraylı taraftarlar, Gomis'in golüyle birlikte büyük bir coşku yaşamaya başladı.

69'GOL Feghouli'nin pasıyla sağdan ceza alanına giren Sinan Gümüş'ün ortasına ön direkte iyi bir kafa vuruşu yapan Gomis, kaleci Serkan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara yolladı: 1-1

62'YİNE KAÇTI! Ceza alanı ön çizgisinde topu alan Gomis'in dönerek sert vuruşunu Serkan çıkardı. Devamında Rodrigues iki kez şut denedi ancak savunma topun kaleye gitmesine izin vermedi.

61'DIŞARIDA! Belhanda'nın savunma arkasına havalandırdığı topa sağ çaprazdan Gomis gelişine sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

60'Karşılaşmada son yarım saatlik dilime Konyaspor'un üstünlüğüyle giriliyor.

60'Serdar Aziz, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

58'Konyaspor'da Jonsson, orta alanda Selçuk'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

58'Gördüğü kartla cezalı duruma düşen Jonsson, takımının Kayserispor'la oynayacağı maçta görev yapamayacak.

57'Konyaspor'da Volkan Şen yerini Ömer Ali'ye bıraktı.

56'Volkan Şen bir kez daha kendini yere bıraktı ve gerginlik iyice arttı. Galatasaray'ın kazandığı köşe vuruşu bir türlü kullanılamıyor.

56'Volkan Şen'in yerde kalmasına tepki gösteren Muslera, hakeme yoğun şekilde itiraz edince sarı kart gördü.

55'SERT ŞUT! Nagatomo sol kanattan beklenmedik anda sert bir şut çıkardı, kaleci Serkan üzerine gelen topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

54'Konyaspor'da Volkan Şen bir kez daha yerde kaldı. Bunun üzerine hem taraftarlar hem de Galatasaraylı oyuncular büyük tepki gösterdi.

52'Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı. İki takım da rakip kaleye gitmekte zorlanıyor.

1'Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortada Rodrigues'in kafayla indirdiği topu Gomis istediği gibi kontrol edemeyince savunma araya girdi.

51'Bu dakikalarda kendi yarı alanının ortalarına kadar çıkan Muslera, bir libero gibi savunma arkasına atılan topları uzaklaştırıyor.

49'Konyaspor tüm hatlarıyla savunmaya çekildi. Galatasaray, kapalı savunmayı açmakta zorlanıyor.

48'Oyun bu anlarda biraz sertleşti. İki takım aleyhine de üst üste faul düdükleri çalıyor.

48'MÜTHİŞ FIRSAT! Mariano'nun sağ kanattan ortasına Maicon kafayı vurdu. Üst direkten dönen topu Gomis tamamlamak istedi ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...

47'Galatasaray ikinci yarıya yoğun bir baskıyla başladı.

46'Galatasaray'da ikinci yarı başlarken Mariano yerini Linnes'e bıraktı.

46'Ryan Donk'un yerine ise Sinan Gümüş oyuna dahil oldu.

46'Sol kanattan içeri sokulan Garry Rodrigues'in şutunda top savunmadan döndü.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada seken topa Moke kafayı vurdu ve takımını maçın başında öne geçirdi. 0-1



19. dakikada Gomis'in pasında Selçuk İnan şutunu çekti ancak top Selim Ay'dan döndü. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda elle müdahaleye hükmetti ve penaltı kararı verdi.



20. dakikada kazanılan penaltı atışında Gomis topun başına geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı köşeyi iyi seçerek topu kornere çelmeyi başardı.



31. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Belhanda ceza sahası içine gönderdi. Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.



42. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Feghouli'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.



44. dakikada gelişen Konyaspor atağında Fofana kendi sahasından getirdiği topta pasını Volkan Şen'e verdi. Bu futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top Muslera'dan döndü.



45+2. dakikada Mariano sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Maicon'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ancak istediği gibi vuramadı.



Stat: Türk Telekom



Hakemler: Halil Umut Meler xxx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx



Galatasaray: Muslera xxx, Mariano x, Maicon xx, Serdar x, Nagatomo xx, Selçuk xx, Donk xx, Feghouli xx, Garry Rodrigues x, Belhanda xx, Gomis xx



Yedekler: Eray, Ahmet, Linnes, Hakan, Koray, Denayer, Tolga, Fernando, Yasin, Sinan



Teknik Direktör: Fatih Terim



Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxxx, Nejc Skubic xxx, Selim Ay xxx, Wilfred Moke xxx, Ferhat Öztorun xx, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Moryke Fofana xx, Volkan Şen xxx, Deni Milosevic xx, Samuel Eto'o xx



Yedekler: Carlgren, Volkan, Eren, Ömer Ali, Orkan, Hadziahmetovic, Vedat, Musa, Jahovic



Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Gol: Moke (dk. 2) (Atiker Konyaspor)



Sarı kartlar: Ferhat, Selim Ay (Atiker Konyaspor), Mariano (Galatasaray)