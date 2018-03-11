Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık: Roman Neustadter hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde şok sakatlık! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.



Maçın ilk yarısındaki tek golü atan Roman Neustadter, ikinci yarıda sakatlandı. 57. dakikada kendini yere bırakan savunmacı, oyuna devam edemedi ve kenar heyetinden değiştirilmesini istedi.



Neustadter, 59. dakikada yerini Luis Neto'ya bıraktı. Boynunda problem yaşayan Neustadter'in ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.



Rus futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

