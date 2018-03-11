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Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık: Roman Neustadter hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray derbisi öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de mücadelede gol atan Roman Neustadter sakatlık geçirdi. Rus futbolcu 56. dakikada kendini yere bıraktı. Neustadter hastaneye kaldırıldı!

Spor / 11 Mart 2018 Pazar 17:40
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık: Roman Neustadter hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde şok sakatlık! Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, 25. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısındaki tek golü atan Roman Neustadter, ikinci yarıda sakatlandı. 57. dakikada kendini yere bırakan savunmacı, oyuna devam edemedi ve kenar heyetinden değiştirilmesini istedi.

Neustadter, 59. dakikada yerini Luis Neto'ya bıraktı. Boynunda problem yaşayan Neustadter'in ambulansla hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Rus futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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