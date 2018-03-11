Cenk Tosun attığı golü anlattı

Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, dün takımının Brighton'ı 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetmişti.



Everton formasıyla geçtiğimiz hafta da fileleri sarsan milli yıldız, karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



'NEM YARDIM ETTİ!'



Geçtiğimiz hafta yeni kulübüyle ilk golünü atmasına karşın sahadan mağlubiyetle ayrılmaları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Cenk, 'Bu hafta daha iyiydi. Çünkü kazandık.' ifadelerini kullandı.



Cenk gol anıyla ilgili olarak 'Vuruştan sonra endişelendim çünkü top, üst direğe çarpmıştı. Neyse ki hava nemliydi ve bu sayede de top içeri girdi.' yorumunu yaptı.



'ALIŞTIM'



Tosun Paşa, kendini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini söylerken 'Artık İngiltere'ye alıştığımı düşünüyorum. Umuyorum ki bu performansımı sürdürüp gollerimi atmaya devam ederim.' şeklinde konuştu.



Sahada kazanmayı hak eden bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen milli futbolcu, 'İlk yarı iyi oynadık ama gol üretemedik. Fakat ikinci yarı daha iyiydi ve iki golle galibiyete ulaştık. 90 dakika boyunca Brighton'dan daha iyi oynadık.' dedi.



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