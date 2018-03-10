Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ozan Tufan Galatasaray derbisinde kadroda

Fenerbahçe'de uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Ozan Tufan'ın Galatasaray maçının 18 kişilik kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Spor / 10 Mart 2018 Cumartesi 13:45
Ozan Tufan Galatasaray derbisinde kadroda

Aykut Kocaman tarafından önce kadro dışı bırakılıp, geçen haftaki Alanyaspor yenilgisi sonrası affedilen Ozan Tufan'ın dönüş tarihi belli oldu.

DERBİ KADROSUNA ALINACAK
Aykut Kocaman'ın ve yönetimin afının ardından yeniden takıma dahil olan Ozan Tufan, büyük bir hırs içinde çalışmalarına devam ediyor... Ancak, Ozan Tufan eski çizgisini henüz yakalayamadı...

Aykut Kocaman'ın gözü oyuncusunun üzerinde. Bir hafta daha zamana ihtiyacı olan Ozan Tufan, 17 Mart Cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde maç kadrosunda olacak.

YEDEK KULÜBESİNDE OLACAK
Ancak, Ozan Tufan ilk 11'de yer almayacak... Yedek kulübesinde derbiye çıkacak olan Ozan Tufan'a hafta içinde özel bir çalışma programı uygulanacak. Henüz istenen seviyede olmayan yıldız futbolcu böylece kıvama gelecek.

En az bir haftalık daha ağır çalışma programına ihtiyacı olan milli yıldız, yakın çevresine sahada olmayı çok özlediğini ifade etti... Evet, Ozan Tufan'ın geri dönüşü derbiyle olacak. Belki de oyunun gidişatına göre Ozan Tufan dev maçta forma da giyebilecek.

Ozan TufanYıldız FutbolcuAykut KocamanAlanyasporGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar