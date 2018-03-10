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G.Saray ile A. Konyaspor 34. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Atiker Konyaspor, ligde 34. karşıya karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 26’ya 2 galibiyet üstünlüğü buluyor. Galatasaray, ayrıca Konya’ya ligde en son 2003 yılında mağlup oldu.

Spor / 10 Mart 2018 Cumartesi 09:41
G.Saray ile A. Konyaspor 34. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde yarın saat 19.00’da Atiker Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Konyaspor ise 21 puanla 16. sırada yer alıyor.

34. randevu

Galatasaray ile A. Konyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 26 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılı ekinin 68 golüne, Konya 18 golle cevap verdi.

Galatasaray, en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 21 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Bu 21 maçta Aslan, 18 kez galip gelirken, 4 kez berabere kaldı.

Bu sezon 4. kez oynayacaklar

İki takım bu sezon ligde 1 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere 3 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Galatasaray, 2 kez galip gelirken, 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

Türk Telekom’da seri 18 maç

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 18 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşamalarda 16 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Ceza sınırındakiler

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray’da Feghouli ve Mariano, ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu bu karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Düdük Halil Umut Meler’de

Galatasaray ile Konyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’n yardımcılıkların Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak. Sarı-kırmızılılar, Halil Umut Meler’in yönettiği 5 karşılamanın 4’ünden galip ayrılırken, 1 kez de berabere kaldı.

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