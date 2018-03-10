Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor galibiyetlerinin ardından evinde Gençlerbirliği'ni de yenerek puanını 50'ye çıkardı ve Galatasaray'ı yakaladı.



Beşiktaş'ın golü 53. dakikada Talisca'dan geldi. Siyah-Beyazlılarda Tosic, Atiba, Talisca sarı kart görürken Gençler'de de Alper ve Sessegnon sarardı.



Gençlerbirliği bu mağlubiyetle 26 puanda kaldı. Kırmızı-Siyahlılar evinde haftaya Akhisar'ı ağırlyacak.



Beşiktaş ise gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak.







MAÇTAN NOTLAR



Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına geçen haftaki Trabzonspor karşılaşmasına göre tek değişiklikle çıktı.



Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, ligin 24. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Vagner Love'ı, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundurdu. Trabzonspor maçında sonradan oyuna giren ve Ryan Babel'in attığı gollerin hazırlayıcısı olan Alvaro Negredo ise Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans buldu.



Beşiktaş'ta kalede Fabricio Agosto Ramirez yine görev alırken, savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Gary Medel, Dusko Tosic ve Adriano Correia'dan oluştu. Ön liberoda Atiba Hutchinson ile Tolgay Arslan şans bulurken, bu oyuncuların önünde Jeremain Lens, Anderson Talisca ve Ryan Babel görev aldı.



Beşiktaş'ta iki eksik



Siyah-beyazlı ekip, Gençlerbirliği maçına iki önemli oyuncusundan yoksun çıktı.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında ayak parmağı kırılan Pepe, Trabzonspor mücadelesinde olduğu gibi 25. hafta karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı.



Sarı-lacivertli takımla oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma da ikinci kez bir lig mücadelesinde görev alamadı. Pepe ve Quaresma, karşılaşmayı beraber izledi.



Beşiktaş'ta Vagner Love'ın yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.



Taraftarlardan büyük destek



Beşiktaşlı taraftarlar, Vodafone Park'ı büyük oranda doldurdu.



Taraftarlar, karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncuları tribüne çağırarak destek verdi.



Diğer yandan, İstanbul'u etkisi altına alan sis, zaman zaman Vodafone Park'ın zeminine inse de kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle dağıldı.

