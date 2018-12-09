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Sinan Engin: Savcılığa gitsinler

Sinan Engin, Galatasaray'ın Rizespor maçında penaltısının bilerek verilmediğini söyledi. Engin, bir avukatın hakem hakkında savcılığa şikayette bulunması gerektiğini ifade etti.

Spor / 09 Aralık 2018 Pazar 00:22
Sinan Engin: Savcılığa gitsinler
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

Galatasaray maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti.

Maçta bir çok tartışmalı pozisyon yaşanırken özellikle Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyonda hakemin VAR'a gitmemesi tepki çekti.

'ART NİYET VARDIR'

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken 'Maalesef hakemlerimiz Galatasaray'a iyi gözle bakmıyorlar. Galatasaray'ı bu akşam ufak bir yediler. Rize galibiyeti kaçırdı derim oyuna baktığım zaman ama hakem boyutuna baktığım zaman Lınnes'in penaltısını vermeyen hakemi mahkemeye veririm. Bir Galatasaraylı avukat gitsin suç duyurunda bulunsun. Bunda bir art niyet vardır.' diye konuştu.


Çaykur RizesporSpor Toto Süper LigSinan EnginGalatasaray


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