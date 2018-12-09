Sinan Engin: Savcılığa gitsinler

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.



Galatasaray maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti.



Maçta bir çok tartışmalı pozisyon yaşanırken özellikle Galatasaray'ın penaltı beklediği bir pozisyonda hakemin VAR'a gitmemesi tepki çekti.



'ART NİYET VARDIR'



Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, pozisyonun penaltı olduğunu söylerken 'Maalesef hakemlerimiz Galatasaray'a iyi gözle bakmıyorlar. Galatasaray'ı bu akşam ufak bir yediler. Rize galibiyeti kaçırdı derim oyuna baktığım zaman ama hakem boyutuna baktığım zaman Lınnes'in penaltısını vermeyen hakemi mahkemeye veririm. Bir Galatasaraylı avukat gitsin suç duyurunda bulunsun. Bunda bir art niyet vardır.' diye konuştu.





