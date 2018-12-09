Göztepe'de Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 4-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 4. maçını da kaybetmişti. Sarı-kırmızılı kulüp kötü gidişat sonrasında teknik direktör Bayram Bektaş'la yolları ayırma kararı aldı.



Ligde en son 11. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, sonra çıktığı 4 maçta sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-1, Medipol Başakşehir'e 2-0, Antalyaspor'a 1-0 ve dün de Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Ligde 11. haftada 8. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftanın ardından kendisine 12. sırada yer buldu.



Üst üste 4. maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip liglerde en son 1. Lig’de mücadele ettiği 2015-2016 sezonunda son 4 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Ligde 14 Aralık Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek Göztepe, 22 Aralık Cumartesi günkü MKE Ankaragücü deplasmanı ile ilk yarı maçlarını tamamlayacak.



Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde ligde 15 maça çıkan Göztepe, 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü.



RESMEN AÇIKLANDI



Göztepe'den yapılan açıklamada Bayram Bektaş'ın Sivasspor yenilgisi sonrasında istifasını başkan Mehmet Sepil'e sunduğu, bugün yapılan görüşmeler üzerine de istifanın kabul edildiği bildirildi.



Bektaş için kulüp tesislerinde yapılan veda toplantısında konuşan Başkan Mehmet Sepil, "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.



"CUMA GÜNÜ KALBİM SİZLERLE OLACAK"



Başkan Sepil'den sonra açıklamalar yapan Bayram Bektaş, Mehmet Sepil'e tanıdığı fırsat için teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle Başkanımıza Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum."



10. TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ!



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 15 haftada 10 takım teknik direktörlük değiştirdi. Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Kayserispor'dan sonra Göztepe'de teknik direktör değişikliğine gitti.



Ligde son olarak Atiker Konyaspor, Rıza Çalımbay'la yollarını ayırmış ve yerine Aykut Kocaman'ı getirmişti. Konyaspor'dan sonra Kayserispor'da da istifa eden Ertuğrul Sağlam'ın istifası kabul edilmiş, göreve Hikmet Karaman getirilmişti.



İLK ADAY KEMAL ÖZDEŞ



Göztepe'de Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirileceği öğrenildi. Bugün İzmir'de olması beklenen Özdeş'le büyük oranda anlaşıldığı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılacağı bildirildi.

