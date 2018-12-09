Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe taraftarından flaş protesto! 'Ali Koç istifa!'

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bu yenilginin ardından Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı.

Spor / 09 Aralık 2018 Pazar 21:28
Fenerbahçe taraftarından flaş protesto! 'Ali Koç istifa!'

Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...

"Ali Koç efendi sözde dünyayı yöneteceksin, Fenerbahçe'yi bile yönetemiyorsun..."

"Ali Koç'un Beşiktaş tarafından yıllarca Fenerbahçe'yi bitirmek için yetiştirdiği bir ajan olduğunu düşünmeye başladım.."

"Fenerbahçe, sen hiç maç yapmasan mı bu sene ya? Bak yemin ederim yine severiz.. hatta daha çok severiz. Hem yormayız kaliteli futbolcularımızı.."

"Daha nasıl bir facia bekleniyor Fenerbahçe adına değişim olması için?."

"Bu Fenerbahçe kötü desen kötü değil rezil desen rezil değil aciz desen aciz değil bu rezilliği tarif edebilecek kelime dahs literatüre girmedi.."

"İki tane daha yemeden düşerseniz yazıklar olsun.."

Ali KoçFenerbahçeBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar