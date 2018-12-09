Fenerbahçe taraftarından flaş protesto! 'Ali Koç istifa!'

Ali Koç'u da istifaya çağıran taraftarlar sosyal medyada şu yorumları yaptı...



"Ali Koç efendi sözde dünyayı yöneteceksin, Fenerbahçe'yi bile yönetemiyorsun..."



"Ali Koç'un Beşiktaş tarafından yıllarca Fenerbahçe'yi bitirmek için yetiştirdiği bir ajan olduğunu düşünmeye başladım.."



"Fenerbahçe, sen hiç maç yapmasan mı bu sene ya? Bak yemin ederim yine severiz.. hatta daha çok severiz. Hem yormayız kaliteli futbolcularımızı.."



"Daha nasıl bir facia bekleniyor Fenerbahçe adına değişim olması için?."



"Bu Fenerbahçe kötü desen kötü değil rezil desen rezil değil aciz desen aciz değil bu rezilliği tarif edebilecek kelime dahs literatüre girmedi.."



"İki tane daha yemeden düşerseniz yazıklar olsun.."

