Dilmen: Otobüsün ön koltuğuna Ali Koç oturmalı!

Rıdvan Dilmen, maçın 3-0 kaybedilebileceğini fakat ezik bir oyunla bu durumlara düşmenin çok kötü olduğunu söyledi.



'ALİ KOÇ EN ÖNE OTURMALIYDI'



Dilmen, Ali Koç'un takıma İstanbul'a otobüsle dönme cezası vermesinin ardından, 'Ali Koç otobüsle dönme gibi bir karar aldıysa en öne kendisi oturmalıydı.' dedi.



Dilmen ayrıca, 'İçişleri Bakanlığı'ndan rica ediyorum, Fenerbahçe otobüsü için İstanbul'a kadar önlem alsınlar. İstanbul'a gidene kadar birçok ilçeden geçiyorsun. Hani deplasmanlarda taşlanan Fenerbahçe var ya, bu defa kendi taraftarı taşlar.' diye uyarıda bulundu.



Dilmen'in NTV'deki konuşmaları şöyle:



YARIN SABAH ERSUN YANAL İDMANA ÇIKAR



“Büyük ihtimal yarın sabah Ersun Yanal idmana çıkar. Yarın Kayseri yenerse sondan ikincisin. Bu çubuklu formayı başından sonuna kadar yerle bir ettiler. Birkaç senenin hedefi konmalı. Ali Koç da bu durumun böyle olmasını istemezdi. 6-1 bitecek Trabzonspor maçını 2-1 ile kurtuluyorsun. Akhisarspor'dan 3 yiyorsun. Ben neyini anlatayım. Tarihinde insanlar böyle bir şeyler karşılaşmadı. Hatalar kararlar alabilirsiniz ancak hatadan dönmekte önemlidir. Ligin 3. haftasından beri Ersun Yanal baskısı ile devam ediyorlar. Ben varken buraya gelmeyecek diyorlar. Baskı baskı devam ediyor ama…”



BU SARIŞIN ARKADAŞ YOK DİYORLAR



“Semih Özsoy, Ersun Yanal ile buluşuyor. Ne diyor? Görüşme yaptık diyor. Ne zaman diyor? Maçtan önce diyor. Bu takımın teknik direktörü yok mu? Bu sarışın arkadaş yok diyorlar artık. Fenerbahçe ne yapmalıydı? Görüştük, anlaştık! Bir başkan yardımcısı bir teknik direktörle konuşuyorsa imza atacak. Yok Cocu sözleşmesi feshmiş. Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale kimsenin düşürmeye hakkı yoktur.



Semih bey konuştuğu anda imzayı atacaktı. O teferruat işlerini geçecekler hemen imzayı atacaklar. Fenerbahçe takımı ne Ersun'a kalmış ne Ali Koç'a. Burası Fenerbahçe'dir. Ali olarak geliyorum dedi buraya başkan olurken.”



COCU'YA VERECEĞİN PARADAN BANANE



“Cocu'ya vereceğin paradan bana ne. Siz niye görüşüyorsunuz? Görüşüyorsun Akhisar'da sahada olacak. Rize maçından sonra Ali bey nere gitti? Tribüne gitti. O zaman getir. Ersun hoca sezon başından beri takım çalıştırmıyor zaten. Bu saatten sonra üstüne koyması gerekiyor. Fenerbahçeli futbolcuların yetenek problemi olabilir, yarıştan uzaklaşabilirler ama Fenerbahçe çubuklunun altına giren oyuncuda bir sorumluluk sahibi olur. İsyan atıldı. Benden daha fazla saygı duyar. Oyuncu grubuna bakıyorsun havlu atmış.



Antrenör hangi kulüpten çalıştığından haberin yok. Ya 7 tane yiyordun Trabzon'dan. Kasımpaşa maçından sonra iyiye gidiyoruz diyorsun. Bursa maçında penaltıyı verse 1-1 bitiyordu. Bütün maçları kazansan geçen seneki puanı yakalayamıyorsun. Ersun Yanal'a imza attıkları gün biletleri bitireceklerdir.”



ERSUN HOCAM REAL MADRİD Mİ BEKLİYOR SENİ?



“Yönetmek nedir bilir misin? Karar almaktır. Sizin önceden ne dediğiniz önemli değil. Yok 1.5 muş yok 6 ay. Ersun hocam Real Madrid mi bekliyor seni? Semih bey o masadan kalkıyorsa Ersun hoca ile kalkıp antrenmana götürecek. Ali bey artık soyadını kullanıp kimi getireceksen getir bu taraftarın kafası kalksın yerden. Conte mi? Bilemem. Zidane mı? Bilemem…”



EKSİ 8 İLE 15 HAFTAYI BİTİRDİLER



“Erwin Koeman şu an basın toplantısında kaç uçağıyla gideceğini mi konuşuyor acaba. Suç onda değil. 22 gol yemiş Fenerbahçe. Eksi 8 ile 15 haftayı bitirdiler. Çift hanelere gelen yok takımda. 2 gol atan yok.



Dirar ve Aatif seyircinin hu demesinden gittiler. Volkan iyi çalıştığı zaman Harun'un önünde bir kalecidir. Ben Volkan olsaydım tabii ki hizmetleri vardır ve Ali Koç ve yönetimi de onlara servis yaptılar. Semih beye bir saygısızlık yaptın ararsın özür dilersin olup biter. Bir hata yapmadıysan tabii ki özür dilemeyeceksin. Ali bey de çok bekledi 2.3 kere davetiye çıkardı.”



COMOLLİ OLMAYACAK ABİ



“Fenerbahçe'in kalan 17 maçında 10 tanesini kazanabilir. Fenerbahçe 5.6.7 olabilir. O zaman ben bir hesap sorarım ama. Daha çok sorarım. Bu transferleri kim yaptı? Comolli. Olmayacak abi. Burası Fenerbahçe! Ali Koç, Fenerbahçe'yi böyle yönetemez. Fenerbahçeli Ali olarak yapamıyorsan Fenerbahçeli Ali Koç olarak yap. Nasıl buldun bu antrenörü dedirtmesi lazım artık. Fenerbahçe'nin tarihi kurtuluş savaşından bugünlere gelir.



Fenerbahçe amblemine uygun olarak yönetsinler bu kulübü. Keşke Aziz bey de Ersun Yanal'ı o dönem yollamasaydı. Ben hata olarak görüyorum. Ersun Yanal mecburiyetten gelmiş gibi geliyor. Artık soyadı devreye girsin Ali beyin. Bu yıl 14. olsa önümüzdeki yıl bir kulüp getirecektir.”