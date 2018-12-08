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Türk Telekom Karşıyaka'yı devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Türk Telekom, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka’yı 89-86’lık skorla mağlup etti.

Spor / 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:13
Türk Telekom Karşıyaka'yı devirdi

KÜNYE

Salon: Pınar Karşıyaka

Türk Telekom: Landesberg xxxx 37, Yunus Sonsırma x 3, Gabriel xx 12, Campbell x 3, Stimac xxx 21, Redding xx 11, Kaya Peker x 2 Ender Arslan x, Metin Türen x

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Pınar Karşıyaka: Walker xxx 27, Henry xx 14, Tayfun Erülkü xx 10, İlkan Karaman xx 12, Marei x 7, Chatman x 2, Egemen Güven xx 10, Berke Aygündüz x 2, Erdi Günaslan x 2

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)

Devre: 43-40 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 68-63 (Pınar Karşıyaka lehine)

Kaya PekerHenryEnder ArslanKarşıyaka


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