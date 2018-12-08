Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Türk Telekom, İzmir deplasmanında Pınar Karşıyaka’yı 89-86’lık skorla mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Pınar Karşıyaka
Türk Telekom: Landesberg xxxx 37, Yunus Sonsırma x 3, Gabriel xx 12, Campbell x 3, Stimac xxx 21, Redding xx 11, Kaya Peker x 2 Ender Arslan x, Metin Türen x
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Pınar Karşıyaka: Walker xxx 27, Henry xx 14, Tayfun Erülkü xx 10, İlkan Karaman xx 12, Marei x 7, Chatman x 2, Egemen Güven xx 10, Berke Aygündüz x 2, Erdi Günaslan x 2
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 19-20 (Türk Telekom lehine)
Devre: 43-40 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 68-63 (Pınar Karşıyaka lehine)