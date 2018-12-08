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Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı

Trabzonspor, Süper Lig'in 15.haftasında Konyaspor'u 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 3'e çıkardı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacak bordo-mavililer puanını 25'e yükselterek rakibini yakaladı.

Spor / 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:56
Trabzonspor evinde Konyaspor'a 3 attı
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Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. İkinci yarıda golleri bulan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 76. dakikadan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi kaydetti.

TRABZONSPOR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Zirve yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, bu skorla puanını 25'e çıkardı. Atiker Konyaspor ise 21 puanda kaldı. Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.


TrabzonsporKonyasporSüper LigBeşiktaş


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