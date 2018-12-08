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Ersun Yanal sessizliğini bozdu

Teknik Direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile görüştüğünü açıklayarak, “Evet Fenerbahçe ile görüştüm. Konu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır“ dedi.

Spor / 08 Aralık 2018 Cumartesi 20:15
Ersun Yanal sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son dönemde ismi yüksek sesle anılmaya başlanan Ersun Yanal, Kuşadası'nda katıldığı panelde sarı-lacivertlilerle görüştüğünü resmen açıkladı.

'FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM'

Panelin sonunda soruları cevaplandıran Ersun Yanal, bir Fenerbahçe taraftarının, “Fenerbahçe ile görüştünüz mü ?“ şeklindeki soruya ise Yanal, “Evet Fenerbahçe ile bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusu ise görüşmenin detayları, bütün diğer ayrıntılar hepsi teferruattır. Bunlar halledilmeyecek konular, detaylar değildir. Herkesin kendine göre bir takvimi var. Bizlerin buna saygı duyması gerekir. Buna başka türlü bakılmasına karşıyım. Görüşmemizde bir süre konuşulmadı. Bu nedenle bir süre olarak da veremem. Sadece fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmede Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'nin konuşulduğu yerde, ayrıntılar dediğim gibi teferruata girer“ şeklinde cevap verdi.




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