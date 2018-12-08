Aslan'a evinde şok

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Çaykur Rizespor’la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 4. iç sahada maçından da 1 puanla ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok ile öne geçti.
RİZE 2-2 YAPTI
Rizespor, 67. dakikada Umar Aminu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. 80. dakikada Braian Samudio skoru 2-2'ye getirdi.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltti. Son sıradaki Rizespor ise puanını 11'e çıkardı.
HAFTAYA BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR
Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Porto ile sahasında oynadıktan sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.