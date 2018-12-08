Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aslan'a evinde şok

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Çaykur Rizespor’la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalarak üst üste 4. iç sahada maçından da 1 puanla ayrıldı.

Spor / 08 Aralık 2018 Cumartesi 21:06
Aslan'a evinde şok
Foto Galeri için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray, 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok ile öne geçti.



RİZE 2-2 YAPTI

Rizespor, 67. dakikada Umar Aminu'nun golüyle farkı 1'e indirdi. 80. dakikada Braian Samudio skoru 2-2'ye getirdi.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte puanını 25'e yükseltti. Son sıradaki Rizespor ise puanını 11'e çıkardı.



HAFTAYA BAŞAKŞEHİR MAÇI VAR

Sarı-kırmızılılar, hafta içinde Porto ile sahasında oynadıktan sonra Başakşehir deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise gelecek hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Levent ŞahinAhmet ÇalıkSelçuk İnanAli PalabıyıkKemal Yılmaz


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar