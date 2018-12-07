Vakıfbank'ın bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-23, 30-28 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu’ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi.