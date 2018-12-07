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Vakıfbank'ın bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-23, 30-28 ve 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, A Grubu’ndan namağlup olarak yarı finale yükseldi.

Spor / 07 Aralık 2018 Cuma 14:25
Vakıfbank'ın bileği bükülmüyor

VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde Brezilya ekibi Praia Clube’le yarın TSİ 12.00’de karşılaşacak.

Salon: Shaoxing Olympic Sports Centre

Hakemler: Vladimir Simonovic (Sırbistan), Nathanon Sowapark (Tayland)

VakıfBank: Zhu, Cansu, Robinson, Slöetjes, Rasic, Zehra, Gizem (L) (Kübra, Ebrar, Tuğba, Ayça (L), Buket, Derya)

Minas Tenis Clube: Gabi, Bruna, Mara, Natalia, De Souza, Macris, Da Silva Nicolosi (L) (Maria Luisa, B.Costa, Lana, Cattani,)

Setler: 25-23, 30-28, 25-18

Süre: 1 saat 28 dakika (27, 35, 26)

Da SilvaBrezilyaEbrar


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