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Mesut Özil ve arkadaşlarından skandal parti…

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Ada basınının gündeminde. Takım arkadaşlarıyla beraber bir gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan Özil, 'gülme gazı' olarak bilinen 'azot protoksit' kullanırken görülüyor.

Spor / 07 Aralık 2018 Cuma 12:09
Mesut Özil ve arkadaşlarından skandal parti…

İngiltere'de gündem Mesut Özil. 4 maçtır forma şansı bulamayan ve takımdaki geleceği tartışılan Özil'le ilgili şok görüntüler ortaya çıktı.

Ağustos ayında sezonun başlamasına sayılı günler kala çekilen görüntülerde, Özil ve takım arkadaşları Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Henrikh Mkhitaryan ve Pierre-Emerick Aubameyang Londra'da bir gece kulübünde parti yapıyor.

The Sun'ın elde ettiği görüntülerde, başta Özil olmak üzere diğer oyuncuların ‘gülme gazı' olarak bilinen ‘azot protoksit' kullandığı dikkat çekiyor.



Özil'in elindeki balondan gazı soluduktan sonra diğer arkadaşlarına verdiği, oyuncular arasındaki Matteo Guendouzi'nin gazdan sonra baygınlık geçirdiği görülüyor.

The Sun'ın haberine göre, oyuncuların özel partisine 70'ten fazla kadının katıldığı ve hesap olarak 30 bin sterlin (204 bin TL) ödendiği belirtiliyor.

Takımdan ya da oyunculardan görüntülerle ilgili bir açıklama gelmezken, İngiliz basını nasıl bir yaptırım uygulanacağını sorguluyor.

Azot protoksitin İngiltere sınırları içersinde 18 yaş ve üstündeki kişilere satışı serbest. Son 3 yılda satışlarının yüzde 400'ün üzerinde arttığı belirtilen gazın, vücudu oksijensiz bırakarak kalp krizine neden olabileceği ifade ediliyor.

Mesut ÖzilFormaİngiltere


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