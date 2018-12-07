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Maxx Royal Cup Golf Turnuvası başladı

Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü tarafından düzenlenen dünyanın en önemli amatör golf organizasyonlarından olan Maxx Royal Cup Golf Turnuvası sezon final müsabakaları Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm merkezinde başladı.

Spor / 07 Aralık 2018 Cuma 13:42
Maxx Royal Cup Golf Turnuvası başladı

Belek Turizm merkezinde bulunan Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyona 21 ülkeden 136 golfçü katılıyor. Şubat ayında Güney Afrika’da başlayan ve yıl boyunca toplam 20 farklı turnuvanın şampiyonları Maxx Royal Cup’ın finalinde 2018 yılının şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Turnuvada yarın sekizinci delikte tek atışta hedefi bulan (hole-in-one) golfçü, bir kilo altınla ödüllendirilecek.

2 gün boyunca 36 çukurda sürecek turnuva bu gün ve yarın yapılacak müsabakaların ardından düzenlenecek kupa töreni ile sona erecek.

BelekKupa TöreniGolf


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