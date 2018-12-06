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Fenerbahçe Slimani'nin golüyle avantajı kaptı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren gol ise Slimani'den geldi.

Spor / 06 Aralık 2018 Perşembe 23:55
Fenerbahçe Slimani'nin golüyle avantajı kaptı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yeni sezondaki ilk maçında Giresunspor'u Kadıköy'de 1-0 yendi. Sarı lacivertlilerin golü Islam Slimani'den geldi.

Fenerbahçe, özellikle Mehmet Ekici'nin etkili oyunuyla ilk yarıda gol fırsatları yakalasa da devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda vites yükselten Giresunspor, zaman zaman Fenerbahçe kalesinde etkili oldu. Ancak 80. dakikada Slimani'yle golü bulan Fenerbahçe, zorlandığı maçı kazanmasını bildi.

Türkiye KupasıFenerbahçeMehmet EkiciGiresunspor


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